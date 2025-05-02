Семь пассажирских поездов задерживаются в Подмосковье из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Семь пассажирских поездов задерживаются из-за падения деревьев на пути, а также по причине неблагоприятных погодных условий в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

По данным компании, задерживается поезд №142, который следует из Смоленска в Архангельск. Также приостановлено движение составов № 102 Москва – Ярославль, № 21 Лабытнанги – Москва, № 101 Ярославль – Москва, № 1 Владивосток – Москва, № 107 Вологда – Москва и поезда № 16 Москва – Архангельск.

В ФПК уточнили, что специалисты оказывают помощь пассажирам, а также поддерживают в поездах комфортную температуру. Тем пассажирам, чьи составы задерживаются более чем на 4 часа, предоставляют питание. Также в компании отметили, что в настоящее время поезда продолжают движение по маршрутам.

Между тем в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что железнодорожники продолжают ликвидировать последствия непогоды на севере и северо-западе Москвы и области, подключив к работам специалистов разных служб магистрали.

В компании напомнили, что из-за падения деревьев на пути было затруднено движение поездов на участках Савеловского, Рижского и Ярославского направлений.

В свою очередь, прокуратура Подмосковья взяла на контроль мероприятия по устранению последствий неблагоприятных погодных условий в регионе. По данным ведомства, на территории нескольких подмосковных городских округов выпало много осадков, что привело к нарушению условий жизнедеятельности людей и массовому обрыву электросетей.

"В результате произошло отключение электроснабжения более чем в 400 населенных пунктах в городских округах Клин, Солнечногорск, муниципальных округах Истра, Волоколамск, а также в Дмитровском, Талдомском городских округах", – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас оперативные службы занимаются ликвидацией последствий непогоды. Вопросы соблюдения прав жителей Подмосковья поставлены в ведомстве на контроль.

В Подмосковье в ночь на 2 мая выпало от 21 до 25 миллиметров осадков в самых разных районах. Такие показатели соответствуют 35% от месячной нормы осадков.

Специалисты уже занимаются ликвидацией последствий непогоды, оперативно распиливая поваленные деревья и демонтируя поврежденные конструкции.

