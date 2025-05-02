Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Специалисты занимаются ликвидацией последствий непогоды, оперативно распиливая и ликвидируя поваленные деревья. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Также городские службы демонтируют поврежденные ветром конструкции. Для этого задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники.

"Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", – сказано в сообщении.

В городском хозяйстве Москвы предупредили, что 2 и 3 мая в городе прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим граждан попросили быть аккуратнее на улицах. Москвичам и гостям столицы напомнили, что не стоит прятаться под деревьями и парковать рядом с ними машины.

В ночь на 2 мая в Москве выпало 14 миллиметров снега, что соответствует 22% от месячной нормы осадков для мая. На территории Подмосковья самый сильный снегопад прошел в Клину, на территории которого было зафиксировано 25 миллиметров снега.

Тем не менее уже 3 мая снежный покров в городе растает, заявили синоптики. Однако на дорогах может образоваться гололедица, так как в ночь на субботу в Москве ожидаются заморозки до минус 3 градусов, а днем температура воздуха прогреется до 13 градусов.

