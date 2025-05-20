20 мая, 07:45Политика
В Госдуме предложили расширить парковочные льготы для многодетных
В Госдуме рассматривается законопроект, который позволит многодетным семьям пользоваться двумя бесплатными парковочными местами. Сейчас в большинстве регионов, включая Москву, действует правило, по которому таким семьям полагается только одно бесплатное разрешение на парковку.
По словам депутата Дмитрия Гусева, в семье с тремя и более детьми оба родителя активно участвуют в их транспортировке – в детские сады, школы, кружки и секции. Расширение льготы должно устранить необходимость оплачивать стоянку второму родителю. В случае принятия законопроекта, мера будет действовать по всей стране.
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