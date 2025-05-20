Средства ПВО уничтожили ночью восемь беспилотников в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили минувшей ночью восемь украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений на земле не выявлено. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее беспилотники украинских войск атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области. По предварительным данным, в результате атак никто из местных жителей не пострадал.

Кроме того, уголовное дело о теракте завели после обстрела ВСУ частного дома в деревне Кукуевке Курской области, в результате которого пострадала женщина.