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02 мая, 16:30

Происшествия

Новости мира: первомайская демонстрация в Париже переросла в столкновения с полицией

Новости мира: первомайская демонстрация в Париже переросла в столкновения с полицией

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Традиционная первомайская демонстрация в Париже переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Участники начали забрасывать правоохранителей различными предметами, камнями и петардами, а также поджигали мусорные баки. Силовики были вынуждены применить против манифестантов слезоточивый газ. Местные СМИ сообщают, что более 10 человек были задержаны. Всего в демонстрации приняли участие около 100 тысяч человек. Участники недовольны экономической ситуацией и политическими событиями в стране.

Многотысячная демонстрация в честь Дня труда также прошла в Берлине. Митингующие выступили против участия Германии в военных конфликтах. Протест сопровождался антивоенными лозунгами. Люди требовали мирных решений мировых конфликтов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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