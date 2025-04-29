Двое россиян остаются в больнице Антальи после ДТП с автобусом

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Лечение в больнице Антальи после ДТП с перевернутым автобусом продолжают двое российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в турецком городе.

"Их родственники также находятся в контакте с медучреждениями. Остальные россияне выписаны из больниц", – говорится в сообщении.

Авария произошла утром 29 апреля. Автобус с 25 российскими туристами перевернулся по пути из аэропорта Антальи в Сиде. По предварительной информации, водитель потерял управление и вылетел в кювет. Затем автобус врезался в теплицу.

Пострадали 18 человек, в том числе водитель.

Диппредставительство поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными органами, туроператором и страховой компанией по данному инциденту. Кроме того, с туристами для поддержки остаются гиды.