29 апреля, 18:26Происшествия
Двое россиян остаются в больнице Антальи после ДТП с автобусом
Фото: телеграм-канал Mash
Лечение в больнице Антальи после ДТП с перевернутым автобусом продолжают двое российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в турецком городе.
"Их родственники также находятся в контакте с медучреждениями. Остальные россияне выписаны из больниц", – говорится в сообщении.
Авария произошла утром 29 апреля. Автобус с 25 российскими туристами перевернулся по пути из аэропорта Антальи в Сиде. По предварительной информации, водитель потерял управление и вылетел в кювет. Затем автобус врезался в теплицу.
Пострадали 18 человек, в том числе водитель.
Диппредставительство поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными органами, туроператором и страховой компанией по данному инциденту. Кроме того, с туристами для поддержки остаются гиды.
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