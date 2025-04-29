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29 апреля, 07:15

Происшествия

Новости мира: в Греции крупный лесной пожар приблизился к Афинам

Новости мира: в Греции крупный лесной пожар приблизился к Афинам

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В Греции вспыхнул крупный лесной пожар недалеко от Афин. Пламя быстро распространяется по холмам и приближается к пригородам. С огнем борются более полусотни пожарных и волонтеры. Ситуацию осложняет сильный ветер.

В Испании власти устраняют последствия масштабного блэкаута. Электроснабжение удалось восстановить только в половине регионов. Отключение затронуло также Португалию, Францию и Андорру. Пришлось остановить железнодорожное сообщение, в городах образовались заторы из-за отключения светофоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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