Россия направит в Иран несколько бортов МЧС для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи

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Владимир Путин распорядился немедленно направить в Иран несколько бортов МЧС для оказания помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи. Об этом говорится в телеграм-канале посольства РФ в Тегеране.

"В ответ на обращение иранских партнеров президентом России Владимиром Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами", – рассказали в диппредставительстве России.

Ранее Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны Али Хаменеи. Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем раненым и уточнил, что Россия готова оказать помощь в ликвидации последствий ЧП.

Взрыв в порту Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган произошел 26 апреля из-за возгорания резервуара с топливом. Согласно последним данным, пострадали 1 139 человек, погибли же 28 человек.

При этом информация о россиянах в посольств РФ в Иране не поступала.

В провинции Хормозган объявлен трехдневный траур. Также иранские власти приняли решение сделать в Бендер-Аббас 27 апреля выходным днем для вузов, школ и административных учреждений.