Tasnim: мощный взрыв прогремел в южном иранском порту Бендер-Аббас

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На юге Ирана в порту Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на главу отдела ЧС по иранской провинции Хормозган.

По информации агентства, взрыв произошел в административном здании. При этом причины взрыва пока неизвестны.

Взрыв оказался настолько мощным, что его услышали на острове Кешм, который находится в 20 километрах от порта, передает госагентство Fars. Отмечается, что сейчас пожарные пытаются локализовать огонь, возникший в результате инцидента.

Ранее взрыв произошел на территории шахты в районе турецкой столицы, Анкары. Из 29 рабочих, которые находились в районе ЧП, всего 13 человек получили ранения. Среди них – 11 пострадавших с легкими ранениями, 1 в состоянии средней тяжести, а еще 1 – в тяжелом. Начато судебное и административное расследование.

До этого взрыв прогремел на другой турецкой шахте. Инцидент произошел в районе Аладжакая в Элазыге на востоке страны. Из-под завалов были спасены 2 горняка, один из которых госпитализирован с переломом ноги. О причинах ЧП не сообщалось.

