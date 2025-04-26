Шесть человек пропали без вести при взрыве в порту на юге Ирана

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Шесть человек числятся пропавшими без вести при взрыве в порту Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщил командующий силами правопорядка провинции Али Акбар Джавидан, передает Fars.

Инцидент произошел в субботу, 26 апреля, из-за возгорания резервуара с топливом. По данным таможенного управления города Бендер-Аббас, взрыв произошел на складе опасных грузов и химикатов. Его слышали жители острова Кешм, который находится в 20 километрах от порта, уточняли СМИ.

В результате инцидента пострадали минимум 516 человек, еще 5 погибли.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования жертвам и пострадавшим. Он также сообщил, что инициировал расследование ситуации и причин произошедшего.