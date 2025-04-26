Пять человек погибли при взрыве в порту на юге Ирана

Фото: Razieh Pudat/ISNA via AP

Пять человек погибли при взрыве в порту Бендер-Аббас на побережье Персидского залива на юге Ирана. Об этом сообщил глава управления чрезвычайными ситуациями при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде, передает телеканал IRIB.

Взрыв прогремел в порту в субботу, 26 апреля. Причиной этому стало возгорание резервуара с топливом.

По данным таможенного управления города Бендер-Аббас, взрыв произошел на складе опасных грузов и химикатов. Его слышали жители острова Кешм, который находится в 20 километрах от порта, уточняли СМИ.

В результате инцидента пострадали минимум 516 человек. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования жертвам и пострадавшим. Он также сообщил, что инициировал расследование ситуации и причин произошедшего.