Взрыв на карьере в Томской области произошел при перевозке взрывчатки

Фото: tomsk.sledcom.ru

Взрыв на карьере в Томской области, при котором погибли два человека и пострадал один, произошел при перевозке промышленной взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

Инцидент произошел в окрестностях села Сухоречье Томского района. По данным ведомства, сдетонировало одно из устройств, которое должно было быть ликвидировано.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Состояние 29-летнего мужчины, который пострадал в результате взрыва и был госпитализирован, оценивается как средней степени тяжести.

Ранее семеро подростков пострадали из-за взрыва неустановленного устройства на западе Луганской Народной Республики (ЛНР). ЧП произошло в районе завода "Стекольный". Все раненые госпитализированы.

