Спасатели эвакуируют жителей дома в Петрозаводске после взрыва бытового газа

Фото: МЧС России

Спасатели эвакуируют жильцов дома на улице Луначарского в Петрозаводске после взрыва бытового газа в одной из квартир. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале.

"Спасатели эвакуируют жителей дома № 19 на улице Луначарского в Петрозаводске. На 4 этаже здания взорвался газ", – написал он.

Парфенчиков сообщил, что пострадали четверо человек, среди них – молодой человек с ожогами и женщина с множественными порезами стеклом. Еще двоих человек спасатели достали из-под завалов. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу.

Для жителей дома Парфенчиков поручил оперативно развернуть пункт временного размещения. На месте происшествия действия оперативных служб координирует премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

Согласно предварительной информации, несущие конструкции дома повреждены не были.

Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома на улице Луначарского в Петрозаводске вечером 6 января. В МЧС сообщили, что обошлось без возгорания. На месте происшествия работают 44 специалиста и 9 единиц техники.