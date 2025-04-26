Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана достигло 516

Фото: телеграм-канал SHOT

Число пострадавших в результате взрыва, произошедшего в порту Шахид-Раджаи на побережье Персидского залива на юге Ирана, возросло до 516. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя службы скорой помощи Бабок Йектапараст.

При этом собеседник журналистов не стал говорить о возможных погибших.

В свою очередь глава грузового терминала порта Пажман Бехзадпур в беседе иранским агентством Etemad Online указал, что взрыв никак не был связан с терминалом приема товаров порта, а также не имел отношения к складу с опасными грузами.

Инцидент произошел на юге Ирана в субботу, 26 апреля. Причиной взрыва стало возгорание резервуара с топливом. СМИ сообщали, что взрыв оказался настолько мощным, что его услышали на острове Кешм, который находится в 20 километрах от порта.

Позже в таможенном управлении города Бендер-Аббас указывали, что взрыв произошел на складе опасных грузов и химикатов. Кроме того, сообщалось, что экстренные службы Ирана начали задействовать вертолеты при тушении возгорания, возникшего на месте взрыва.

