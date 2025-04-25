PTI: в домах обвиняемых в причастности к теракту в Индии произошли взрывы

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В двух домах, где проживали обвиняемые в причастности к теракту в Джамму и Кашмире на севере Индии, произошли взрывы. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на источники.

Согласно официальным данным, взрывы в зданиях, где жили два террориста из группировки "Лашкар-э-Тайба" (запрещена на территории РФ), произошли, когда силы безопасности Индии проводили там обыски.

В результате оба дома оказались разрушены. При этом данные о жертвах или пострадавших не приводятся.

О теракте в городе Пахалгам на севере Индии стало известно во вторник, 22 апреля. В индийской части спорного региона Джамму и Кашмир неизвестные открыли огонь по туристам в долине Байсаран.

В результате как минимум 27 путешественников, среди которых два иностранца, погибли. Еще около 20 оказались ранены.

Премьер Индии Нарендра Моди поручил принять меры в связи с ЧП. В свою очередь, глава МВД страны Амит Шах заверил, что виновные будут наказаны. Спустя некоторое время власти Индии решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана.

В ответ на это Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний, а также контрольно-пропускной пункт "Вагах" на границе с Индией. Совбез Пакистана также принял решение приостановить действие всех двусторонних соглашений с Индией.

Позже военнослужащие Индии и Пакистана произвели взаимные выстрелы на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире.

