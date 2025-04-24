Пакистан закрыл границу и воздушное пространство для Индии

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Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний, а также контрольно-пропускной пункт "Вагах" на границе с Индией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз секретариата премьер-министра страны.

Соответствующее решение было принято Совбезом Пакистана после реакции Индии на теракт, произошедший в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир.

"Выражая обеспокоенность в связи с гибелью туристов, совет рассмотрел объявленные 23 апреля 2025 года Индией меры и назвал их односторонними, несправедливыми, политически мотивированными, крайне безответственными и лишенными всякой юридической ценности", – говорится в документе.

Совбез Пакистана также принял решение приостановить действие всех двусторонних соглашений с Индией. Кроме того, персонами нон-грата объявлены индийские советники по вопросам обороны, флота и авиации.

Об инциденте со стрельбой в городе Пахалгам на севере Индии стало известно во вторник, 22 апреля. В союзной территории Джамму и Кашмир неизвестные открыли огонь по туристам в долине Байсаран.

В результате как минимум 27 путешественников, среди которых два иностранца, погибли. Еще около 20 оказались ранены. Премьер Индии Нарендра Моди поручил принять меры в связи с ЧП. В свою очередь, глава МВД страны Амит Шах заверил, что виновные будут наказаны.