CNN: число пострадавших из-за стрельбы в США возросло до 6

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Число пострадавших из-за стрельбы в университете Флориды увеличилось до шести. Об этом сообщает CNN со ссылкой на медиков.

Раненые госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, остальные – в тяжелом, передает телеканал.

О происшествии стало известно ранее вечером. Телеканал WFTV со ссылкой на источник в правоохранительных структурах сообщал о пяти погибших и четырех раненых. Студентов призвали найти укрытие.

До этого три человека погибли в результате стрельбы в округе Спотсильвания штата Вирджиния. Еще трое при этом пострадали. По словам шерифа Элизабет Скотт, их доставили в медицинские учреждения.

