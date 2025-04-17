WFTV: пять человек погибли в результате стрельбы в университете Флориды

17 апреля, 20:48Происшествия
Фото: AP Photo/Kate Payne
Пять человек погибли и четверо ранены в результате стрельбы в университете Флориды. Об этом сообщает телеканал WFTV со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Университет сообщил о стрельбе в учебном заведении, студентов призвали найти укрытие.
Ранее два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в американской Такоме. В полицию поступила жалоба на драку на улице. Прибывшие правоохранители обнаружили несколько десятков несовершеннолетних, разбегающихся от дома.
На месте происшествия остались пятеро раненых, также полицейские нашли одного скончавшегося. Второй умер в больнице.