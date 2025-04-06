Полиция задержала забаррикадировавшегося в здании парламента Канады мужчину

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Полиция Оттавы заявила о задержании неизвестного мужчины, который ранее забаррикадировался в здании парламента Канады. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети X.

Как уточнили в полиции, инцидент закончился без происшествий, никто из людей не пострадал. Мужчина находится под стражей. Сейчас полицейские проводят расследование произошедшего.

Ранее стало известно, что неизвестный забаррикадировался в восточном крыле парламента Канады. Все работники здания были эвакуированы. Операция по задержанию мужчины длилась несколько часов.