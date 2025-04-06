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Неизвестный забаррикадировался в здании парламента Канады
Фото: ТАСС/Zuma
Неизвестный мужчина забаррикадировался в здании парламента Канады в Оттаве. Об этом сообщила полиция города в соцсети X.
"Офицеры находятся на месте Парламентского холма, так как мужчина забаррикадировался в восточном блоке. Восточное крыло было эвакуировано", – сообщили правоохранители.
В ведомстве уточнили, что на данный момент сведений о пострадавших нет, полиция продолжает заниматься мужчиной. Отмечается, что мужчина находится в здании уже более двух часов.
Местных жителей просят избегать место происшествия.
Ранее сообщалось, что человек с неустановленной личностью, вооруженный охотничьим ружьем и ножом, ранил четырех человек в городе Накано префектуры Нагано в Японии. После этого злоумышленник забаррикадировался в одном из зданий.
Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции Синсю-Накано. Там расположены дошкольное учреждение, рестораны и станция противопожарной службы. По данным СМИ, в результате погибли двое полицейских и одна женщина.
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