Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом

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Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Индии Дроупаде Мурму и Нарендре из-за прошедшего ранее в стране теракта, передает газета "Известия".

Российский лидер с сожалением отметил, что жертвами этого террористического акта стали мирные жители, среди которых были граждане разных стран. Путин охарактеризовал произошедшее как жестокое преступление, подчеркнув, что у него нет оправдания.

"Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", – продолжил глава государства.

В своем послании он также выразил искреннее сочувствие и поддержку родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Об инциденте со стрельбой в городе Пахалгам на севере Индии стало известно 22 апреля. В союзной территории Джамму и Кашмир неизвестные открыли огонь по туристам в долине Байсаран.

В результате как минимум 27 путешественников, среди которых два иностранца, погибли. Еще около 20 оказались ранены. Моди поручил принять меры в связи с ЧП, в свою очередь глава МВД страны Амит Шах заверил, что виновные будут наказаны.