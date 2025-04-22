Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 21:55

Происшествия

Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Индии Дроупаде Мурму и Нарендре из-за прошедшего ранее в стране теракта, передает газета "Известия".

Российский лидер с сожалением отметил, что жертвами этого террористического акта стали мирные жители, среди которых были граждане разных стран. Путин охарактеризовал произошедшее как жестокое преступление, подчеркнув, что у него нет оправдания.

"Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", – продолжил глава государства.

В своем послании он также выразил искреннее сочувствие и поддержку родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Об инциденте со стрельбой в городе Пахалгам на севере Индии стало известно 22 апреля. В союзной территории Джамму и Кашмир неизвестные открыли огонь по туристам в долине Байсаран.

В результате как минимум 27 путешественников, среди которых два иностранца, погибли. Еще около 20 оказались ранены. Моди поручил принять меры в связи с ЧП, в свою очередь глава МВД страны Амит Шах заверил, что виновные будут наказаны.

Новости мира: во Флориде мужчина открыл огонь на территории кампуса университета

Читайте также


властьпроисшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика