В Киргизии задержали 30 человек, планировавших теракты в стране

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Спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористического формирования, которые планировали теракты в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

Как уточнили в ГКНБ, террористы планировали совершение так называемого джихада против конституционного строя, а также террористические акции в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов.

Летом 2024 года спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране. Деструктивная группировка планировала устроить массовые беспорядки, сопряженные с гибелью граждан, а затем свергнуть власть.

Тогда силовики изъяли у группировки около 50 единиц огнестрельного оружия, в том числе 20 пистолетов, а также 255 тысяч патронов. Кроме того, спецслужбы изъяли 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов.