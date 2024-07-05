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Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Деструктивная группировка планировала устроить массовые беспорядки, сопряженные с гибелью граждан, а затем свергнуть власть, уточнили в ГКНБ.

Сотрудники киргизских спецслужб ранее вместе с иностранными коллегами предотвратили теракт в одной из европейских стран. По их данным, в возможной диверсии замешаны представители международной террористической организации, а вероятным исполнителем теракта мог стать скрывающийся за рубежом гражданин республики.

