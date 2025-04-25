PTI: Индия и Пакистан обменялись выстрелами на линии контроля

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Военнослужащие Индии и Пакистана произвели взаимные выстрелы на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире. Об этом сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на источник в армии.

Уточняется, что в некоторых местах на линии контроля по инициативе Пакистана велась стрельба из стрелкового оружия. Индийские военные произвели ответный огонь. Информации о возможных жертвах произошедшего пока не поступало.

Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил изданию Sky News, что миру стоит беспокоиться из-за эскалации ситуации между Индией и Пакистаном, поскольку оба государства имеют ядерное оружие.

Напряженная ситуация между Пакистаном и Индией сложилась после теракта, произошедшего в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир. Неизвестные открыли огонь по туристам в долине Байсаран. В результате как минимум 27 путешественников, среди которых два иностранца, погибли. Еще около 20 оказались ранены.

Премьер Индии Нарендра Моди поручил принять меры в связи с ЧП. В свою очередь, глава МВД страны Амит Шах заверил, что виновные будут наказаны. Спустя некоторое время власти Индии решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана.

В ответ на это Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний, а также контрольно-пропускной пункт "Вагах" на границе с Индией. Совбез Пакистана также принял решение приостановить действие всех двусторонних соглашений с Индией.