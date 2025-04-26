Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас возросло до 406 человек

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Количество пострадавших при взрыве в порту имени Шахида Реджаи в иранском городе Бендер-Аббас возросло до 406 человек, заявил представитель иранской службы скорой помощи Бабок Йектапараст. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Йектапараст подчеркнул, что информация о погибших в результате ЧП пока не поступала.

В свою очередь, в таможенном управлении города Бендер-Аббас, где прогремел взрыв, заявили, что инцидент произошел на складе опасных грузов и химикатов. Также отмечается, что экстренные службы Ирана начали задействовать вертолеты при тушении возгорания, возникшего на месте взрыва.

Инцидент произошел на юге Ирана в субботу, 26 апреля. Причиной взрыва стало возгорание резервуара с топливом. СМИ сообщали, что взрыв оказался настолько мощным, что его услышали на острове Кешм, который находится в 20 километрах от порта.