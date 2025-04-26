26 апреля, 14:31Происшествия
Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас возросло до 406 человек
Фото: телеграм-канал Baza
Количество пострадавших при взрыве в порту имени Шахида Реджаи в иранском городе Бендер-Аббас возросло до 406 человек, заявил представитель иранской службы скорой помощи Бабок Йектапараст. Об этом сообщает ТАСС.
При этом Йектапараст подчеркнул, что информация о погибших в результате ЧП пока не поступала.
В свою очередь, в таможенном управлении города Бендер-Аббас, где прогремел взрыв, заявили, что инцидент произошел на складе опасных грузов и химикатов. Также отмечается, что экстренные службы Ирана начали задействовать вертолеты при тушении возгорания, возникшего на месте взрыва.
Инцидент произошел на юге Ирана в субботу, 26 апреля. Причиной взрыва стало возгорание резервуара с топливом. СМИ сообщали, что взрыв оказался настолько мощным, что его услышали на острове Кешм, который находится в 20 километрах от порта.