Президент Ирана выразил соболезнования в связи со взрывом в порту на юге страны

Фото: ТАСС/ЕРА/Mohammad Rasoul Moradi

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования жертвам и пострадавшим при взрыве в порту Шахид-Раджаи на юге страны.

"В этой связи я издал указ о проведении расследования ситуации и причин инцидента", – написал он в социальной сети X.

Взрыв в порту произошел в субботу, 26 апреля. Причиной этому стало возгорание резервуара с топливом. По данным СМИ, взрыв оказался настолько мощным, что его услышали на острове Кешм, который находится в 20 километрах от порта.

По последним данным, в результате инцидента пострадали минимум 516 человек.

Также в таможенном управлении города Бендер-Аббас уточнили, что взрыв произошел на складе опасных грузов и химикатов. Сообщалось, что экстренные службы Ирана начали задействовать вертолеты при тушении возгорания, возникшего на месте взрыва.