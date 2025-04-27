Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования иранскому президенту Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны Али Хаменеи в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в сообщении.

Российский лидер также подчеркнул, что РФ готова оказать помощь в ликвидации последствий взрыва.

Взрыв произошел 26 апреля в порту имени Шахида Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас из-за возгорания резервуара с топливом. В результате погибли 25 человек, еще 1139 человек пострадали.

При этом информация о пострадавших россиянах не поступала. Посольство РФ в Тегеране выразило соболезнования иранскому народу и правительству.

В связи со случившемся власти страны объявили в Бендер-Аббас 27 апреля выходным днем для вузов, школ и административных учреждений. Также в провинции, где произошла трагедия, был объявлен трехдневный всеобщий траур.