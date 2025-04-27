Трехдневный траур объявлен в провинции Хормозган в Иране после взрыва в порту

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Глава иранской провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в регионе после взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас. Об этом сообщает телеканал IRIB.

Взрыв произошел 26 апреля в порту из-за возгорания резервуара с топливом. Как указывали СМИ, взрыв был слышен на острове Кешм, который находится в 20 километрах от порта.

В результате взрыва погибли 18 человек, более 800 человек получили ранения.

При этом информация о пострадавших россиянах не поступала. Посольство РФ в Тегеране выразило соболезнования иранскому народу и правительству.

В связи со случившемся власти страны объявили в Бендер-Аббас 27 апреля выходным днем для вузов, школ и административных учреждений.