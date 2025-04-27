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27 апреля, 08:15

Происшествия

Число жертв взрыва в порту в Иране возросло до 18

Фото: ТАСС/ЕPA/Mohammad Rasoul Moradi

Число погибших в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана увеличилось до 18. Об этом сообщил глава управления ЧС при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде, передает телеканал IRIB.

По словам чиновника, пострадали более 800 человек.

Взрыв произошел 26 апреля в порту на складе опасных грузов и химикатов из-за возгорания резервуара с топливом. Как указывали СМИ, взрыв был слышен на острове Кешм, который находится в 20 километрах от порта.

При этом информация о пострадавших россиянах не поступала. Посольство РФ в Тегеране выразило соболезнования иранскому народу и правительству.

В связи со случившемся власти страны объявили в Бендер-Аббас 27 апреля выходным днем для вузов, школ и административных учреждений.

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