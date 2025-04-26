Выходной для школ и университетов объявлен в Бендер-Аббасе из-за взрыва в порту

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Власти Ирана объявили 27 апреля выходным днем для университетов, школ и административных учреждений в портовом городе Бендер-Аббас, где произошел взрыв. Об этом сообщил директор управления по чрезвычайными ситуациям провинции Хормозган Мехрдад Хасанзаде, передает РИА Новости.

По данным кризисного штаба государства, число пострадавших выросло до 752.

Инцидент произошел 26 апреля из-за возгорания резервуара с топливом. Взрыв прогремел на складе опасных грузов и химикатов. Его слышали жители острова Кешм, который находится в 20 километрах от порта, уточняли СМИ.

По последним данным, в результате произошедшего погибли восемь человек, еще шесть числятся пропавшими без вести.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования жертвам и пострадавшим. Он инициировал расследование ситуации и причин произошедшего.