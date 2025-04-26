Восемь человек погибли при взрыве в порту на юге Ирана

Фото: Mohammad Rasoul Moradi/IRNA via AP

Число погибших при взрыве в порту Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до восьми, заявил глава МВД Ирана Эскандер Моамени. Об этом сообщает Tasnim.

Также иранские медицинские службы уточнили, что количество пострадавших в результате инцидента превысило 700.

Взрыв прогремел в порту в субботу, 26 апреля. Причиной этому стало возгорание резервуара с топливом. В таможенном управлении города Бендер-Аббас добавили, что инцидент случился на складе опасных грузов и химикатов. Его слышали жители острова Кешм, который находится в 20 километрах от порта, уточняли СМИ.

По последним данным, в результате инцидента 6 человек пропали без вести. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования жертвам и пострадавшим. Он сообщил, что инициировал расследование ситуации и причин произошедшего.