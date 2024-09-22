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22 сентября, 13:31

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Tasnim: число погибших в результате взрыва на шахте в Иране выросло до 50

Число погибших в результате взрыва на шахте в Иране выросло до 50 – СМИ

Фото: Iranian Red Crescent Society, via AP

Количество погибших при взрыве на шахте в Иране выросло до 50. При этом пострадавшими числятся 20 человек, пишет агентство Tasnim.

Причиной ЧП мог стать выброс метана, говорится в статье. В этот момент в блоках B и C находились 69 горняков.

Позже из-под завалов блока B достали тела 20 человек, все, кто был в блоке C, погибли, уточняется в материале.

О происшествии на шахте в Тебесе стало известно ранее. Утром 22 сентября сообщалось о 19 жертвах аварии. На месте ЧП организована поисково-спасательная операция.

Иранский лидер Масуд Пезешкиан поручил выяснить причину аварии и наказать виновных.

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