Tasnim: число погибших в результате взрыва на шахте в Иране выросло до 50

Фото: Iranian Red Crescent Society, via AP

Количество погибших при взрыве на шахте в Иране выросло до 50. При этом пострадавшими числятся 20 человек, пишет агентство Tasnim.

Причиной ЧП мог стать выброс метана, говорится в статье. В этот момент в блоках B и C находились 69 горняков.

Позже из-под завалов блока B достали тела 20 человек, все, кто был в блоке C, погибли, уточняется в материале.

О происшествии на шахте в Тебесе стало известно ранее. Утром 22 сентября сообщалось о 19 жертвах аварии. На месте ЧП организована поисково-спасательная операция.

Иранский лидер Масуд Пезешкиан поручил выяснить причину аварии и наказать виновных.

