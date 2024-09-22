При взрыве газа в шахте на востоке Ирана погибли 19 человек

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Взрыв газа произошел в шахте города Тебес на востоке Ирана, в результате чего погибли 19 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы департамента провинции Южный Хорасан по управлению кризисами Мохаммада Али Ахунди.

Изначально в СМИ говорилось о 13 жертвах и 12 пострадавших. В настоящее время поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.

Ранее в шахте "Казахстанская", принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", загорелась конвейерная лента. На момент происшествия внутри находились 227 человек, 222 человека из них удалось эвакуировать. Пять человек погибли, 13 обратились за медицинской помощью, и 6 горняков были госпитализированы с отравлением угарным газом.

