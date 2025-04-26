26 апреля, 18:01Происшествия
Посольство РФ в Иране не получало обращений россиян в связи с взрывом в порту
Фото: Mohammad Rasoul Moradi/IRNA via AP
Информация о пострадавших российских гражданах после взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи не поступала, говорится в телеграм-канале посольства РФ в Тегеране.
"Все загранучреждения РФ в полной безопасности и продолжают работать в штатном режиме", – добавили в диппредставительстве России.
Там также отметили, что любые запросы о помощи со стороны Ирана будут незамедлительно направлены в РФ для принятия оперативных решений.
"Посольство выражает глубокие соболезнования дружественному иранскому народу и правительству в связи с взрывом в порту Шахид-Раджаи", – говорится в сообщении.
Взрыв в порту произошел в субботу, 26 апреля. Причиной этому стало возгорание резервуара с топливом. По данным СМИ, взрыв оказался настолько мощным, что его услышали на острове Кешм, который находится в 20 километрах от порта.
По последним данным, в результате инцидента пострадали минимум 516 человек.