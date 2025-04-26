Посольство РФ в Иране не получало обращений россиян в связи с взрывом в порту

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Информация о пострадавших российских гражданах после взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи не поступала, говорится в телеграм-канале посольства РФ в Тегеране.

"Все загранучреждения РФ в полной безопасности и продолжают работать в штатном режиме", – добавили в диппредставительстве России.

Там также отметили, что любые запросы о помощи со стороны Ирана будут незамедлительно направлены в РФ для принятия оперативных решений.

"Посольство выражает глубокие соболезнования дружественному иранскому народу и правительству в связи с взрывом в порту Шахид-Раджаи", – говорится в сообщении.

Взрыв в порту произошел в субботу, 26 апреля. Причиной этому стало возгорание резервуара с топливом. По данным СМИ, взрыв оказался настолько мощным, что его услышали на острове Кешм, который находится в 20 километрах от порта.

По последним данным, в результате инцидента пострадали минимум 516 человек.