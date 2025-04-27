Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана достигло 1139 человек

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В результате взрыва в иранском порту имени Шахида Раджаи пострадали 1139 человек, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани в социальной сети Х.

В свою очередь, глава судебной власти провинции Хормозган Моджтаба Кахремани заявил, что число жертв взрыва возросло до 25 человек, передает агентство Fars.

Взрыв произошел 26 апреля в порту из-за возгорания резервуара с топливом. Как указывали СМИ, взрыв был слышен на острове Кешм, который находится в 20 километрах от порта.

При этом информация о пострадавших россиянах не поступала. Посольство РФ в Тегеране выразило соболезнования иранскому народу и правительству.

В связи со случившемся власти страны объявили в Бендер-Аббас 27 апреля выходным днем для вузов, школ и административных учреждений. Также в провинции Хормозган был объявлен трехдневный всеобщий траур.