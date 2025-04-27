Press TV: число жертв взрыва в иранском порту в Бендер-Аббасе увеличилось до 28

Фото: ISNA via AP/Razieh Pudat

Количество погибших в результате взрыва в порту Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган увеличилось до 28. Об этом сообщает агентство Press TV.

Взрыв произошел 26 апреля в порту из-за возгорания резервуара с топливом. Согласно последним данным, пострадали 1 139 человек, при этом информация о россиянах не поступала.

В провинции Хормозган объявлен трехдневный траур. Также иранские власти приняли решение сделать в Бендер-Аббас 27 апреля выходным днем для вузов, школ и административных учреждений.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны Али Хаменеи. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым и уточнил, что Россия готова оказать помощь в ликвидации последствий ЧП.