Дело заведено на замглавы Фонда капремонта и сотрудника фирмы в Курской области

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Уголовное дело заведено в отношении 47-летней заместителя гендиректора Фонда капремонта Курской области и 48-летнего сотрудника коммерческой организации. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

В ведомстве указали, что дело возбуждено по статье "Посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". СК уточнил, что злоумышленники помогали договориться и передать взятку в размере 3 миллионов рублей должностному лицу за совершение незаконных действий.

По данным СК, фигурантам предъявили обвинение, суд их арестовал. По делу эксперты проводят следственные и процессуальные действия для установки обстоятельств случившегося.

Ранее столичный суд приговорил бывшего замглавы Минцифры РФ Максима Паршина по делу о получении взятки к 9 годам колонии строгого режима. Также Паршину назначили штраф на сумму 315 миллионов рублей.

Бывший замглавы Минцифры РФ получил взятку в размере 3,5 миллиона рублей от экс-гендиректор ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александр Моносов. Как заявлял сам Паршин, он получил эти средства для того, что исправить катастрофическую ситуацию в сфере отбора заявок на гранты. При этом свою вину он не признавал.