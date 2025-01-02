Суд арестовал имущество замглавы Военно-медицинской академии Павла Вешкина

Фото: vmeda.org

Головинский суд Москвы арестовал имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павла Вешкина, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Это следует из материалов дела, передает ТАСС.

Имущество Вешкина было арестовано в связи с тем, что оно было приобретено на средства, полученные преступным путем. Срок ареста установлен до 9 марта 2025 года.

По этому делу, как сообщили СМИ, проходят также несколько военных и гражданских лиц.

Ранее был задержан бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов по делу о получении взятки. Как считает следствие, мужчина в мае 2023 года, будучи членом совета директоров ОА "Башкиравтодор", требовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере пяти миллионов рублей.

Позже Клебанов был уволен с должности министра транспорта Башкирии и отправлен в СИЗО. В данный момент он находится под домашним арестом. В рамках расследования на его имущество наложен арест.

