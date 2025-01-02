ТАСС: замглавы Военно-медицинской академии имени Кирова обвинен во взятке

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Следователи предъявили обвинение замначальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павлу Вешкину в получении особо крупной взятки. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, по делу также проходят несколько военных и гражданских лиц.

Ранее был задержан бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов по делу о получении взятки. Как считает следствие, мужчина в мае 2023 года, будучи членом совета директоров ОА "Башкиравтодор", требовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере пяти миллионов рублей.

Позже Клебанов был уволен с должности министра транспорта Башкирии и отправлен в СИЗО. В данный момент он находится под домашним арестом. В рамках расследования на его имущество наложен арест.