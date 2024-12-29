29 декабря, 08:28Происшествия
Суд в Москве арестовал главу отдела управления Росприроднадзора по делу о взятке
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Арестован руководитель отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по столице и Калужской области Алексей Карабаш. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение Замоскворецкого районного суда.
Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Ранее Головинский суд Москвы приговорил исполняющего обязанности главы ФГУП "Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток" Евгения Маковского к девяти годам лишения свободы за покушение на получение крупной взятки. Он признан виновным в совершении преступлений по двум статьям УК РФ. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Завершено следствие по делу чиновника Минобороны Вертелецкого о взятке