Суд в Москве арестовал главу отдела управления Росприроднадзора по делу о взятке

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Арестован руководитель отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по столице и Калужской области Алексей Карабаш. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение Замоскворецкого районного суда.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее Головинский суд Москвы приговорил исполняющего обязанности главы ФГУП "Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток" Евгения Маковского к девяти годам лишения свободы за покушение на получение крупной взятки. Он признан виновным в совершении преступлений по двум статьям УК РФ. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

