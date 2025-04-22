РИА Новости: суд арестовал имущество семьи ростовского экс-замгубернатора Кушнарева

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Суд в Москве арестовал имущество семьи бывшего замгубернатора – министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"Общая стоимость арестованного имущества – более 276,6 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.

Были арестованы в том числе автомобили Toyota Land Cruiser 200, Audi Q5, мотоцикл Harley-Davidson, охотничье ружье Benelli Raffaello, земельные участки и здания в нескольких городах.

Кушнарев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконных приобретении, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

По версии следствия, в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону он потребовал от директора ООО "Т-Транс" 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории региона и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. В результате при получении первой части взятки Кушнарев был задержан.

Кроме того, он в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему.

Кушнарев был задержан в ноябре 2024 года. Вместе с ним был задержан его заместитель Дмитрий Мамелко.

Ранее суд Москвы заключил под стражу до 19 июня бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, которого обвиняют в растрате средств в особо крупном размере. Сам Васильев, который был задержан 20 апреля, лишь частично признал вину, так как не был согласен с формулировками предъявленного ему обвинения.

До этого он вместе с гендиректором "КТК сервис" Андреем Воловиковым дал показания на экс-главу Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, которых арестовали по делу о хищении денег при строительстве укреплений на границе с Украиной.