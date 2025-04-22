"Московский патруль": полиция задержала подозреваемых в хищении более 200 млн рублей

В Москве и еще пяти регионах России задержали вероятных участников группировки, которые похитили более 200 миллионов рублей со счетов как минимум 150 людей.

Злоумышленники подыскивали сотрудников сотовых операторов, получали от них паспортных данные умерших граждан, перевыпускали их электронные сим-карты и получали доступ к онлайн-банку.

Эксперты рекомендовали сразу блокировать номер мобильного телефона и аккаунт на "Госуслугах" умершего родственника, чтобы его деньги не похитили мошенники.

Подробнее – в программе "Московский патруль".