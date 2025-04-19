Reuters: Израиль не исключает атаки по ядерным объектам Ирана, несмотря на позицию Трампа

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Израиль не исключает атаки по ядерным объектам Ирана, несмотря на несогласие президента США Дональда Трампа на такой шаг, передает агентство Reuters.

Журналисты сослались на неназванного израильского чиновника и двоих человек, знакомых с ситуацией.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль планировал нанести удар по Ирану в мае 2025 года. Израильская сторона предполагала, что таким образом удастся замедлить разработку ядерного оружия иранским правительством минимум на год.

Тем не менее утверждалось, что страна отказалась от этого, поскольку данную инициативу не поддержал Трамп.

Вместе с тем 12 апреля Вашингтон и Тегеран провели в Омане непрямые переговоры. Стороны обменялись мнениями правительств по поводу ядерной программы Ирана и снятия санкций США с республики.

Комментируя сообщения об этой встрече, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова стать гарантом соглашения между Ираном и Штатами, но это будет зависеть от их дальнейших переговоров.

