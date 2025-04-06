Нетаньяху заявил, что обсудит с Трампом пошлины и "победу в Газе"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне пошлины и военную операцию в секторе Газа. Такое заявление он сделал перед вылетом из Будапешта, передает ТАСС.

"Отсюда я направляюсь в США по приглашению президента Трампа, чтобы обсудить с ним, разумеется, эти темы: похищенных, завершение победы в Газе, и, конечно, вопрос тарифов, которые распространились также на Израиль", – сказал Нетаньяху.

По словам израильского премьера, он станет первым иностранным лидером, который встретится с Трампом по этому вопросу.

"Думаю, это отражает особые личные отношения и особую связь между США и Израилем, которая особенно важна в это время", – добавил Нетаньяху.

Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из 185 стран. По его словам, минимальная ставка таможенных пошлин будет установлена на уровне 10%. Он уточнил, что зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом.

При этом СМИ писали, что 5 апреля США начали вести переговоры с представителями трех государств об изменении тарифов на пошлины. Первыми на связь с Трампом, как указали журналисты, вышли Израиль, Индия и Вьетнам.