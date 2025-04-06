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Новости

06 апреля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: Волгоград затопило после первого апрельского ливня

Новости регионов: Волгоград затопило после первого апрельского ливня

Пять машин столкнулись на трассе М4 в районе Домодедова

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Первый апрельский ливень затопил улицы Волгограда – машины едва движутся по воде. Дожди продлятся до 8 апреля, в городе также ожидаются грозы и порывистый ветер.

В Находке Приморского края рассерженная девушка разбила припаркованный автомобиль. Она вышла из подъезда, собрала что-то похожее на камни или обломки тротуарной плитки и начала метать это в машину. Теперь делом занимается полиция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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