Новости регионов: Волгоград затопило после первого апрельского ливня

Первый апрельский ливень затопил улицы Волгограда – машины едва движутся по воде. Дожди продлятся до 8 апреля, в городе также ожидаются грозы и порывистый ветер.

В Находке Приморского края рассерженная девушка разбила припаркованный автомобиль. Она вышла из подъезда, собрала что-то похожее на камни или обломки тротуарной плитки и начала метать это в машину. Теперь делом занимается полиция.

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