Новости регионов: свыше 100 тыс домов отключили от электроснабжения в Иркутской области

Свыше 100 тысяч домов в более чем 600 населенных пунктах Иркутской области отключили от электроснабжения. Как сообщили в МЧС, мера является превентивной из-за порывов ветра со скоростью 34 метров в секунду.

Ураган обрушил трубу котельной в селе Ермаковское Красноярского края. Работа комплекса приостановлена. В результате без тепла остались более 2 тысяч жителей.

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