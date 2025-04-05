05 апреля, 21:15Происшествия
Новости регионов: свыше 100 тыс домов отключили от электроснабжения в Иркутской области
Свыше 100 тысяч домов в более чем 600 населенных пунктах Иркутской области отключили от электроснабжения. Как сообщили в МЧС, мера является превентивной из-за порывов ветра со скоростью 34 метров в секунду.
Ураган обрушил трубу котельной в селе Ермаковское Красноярского края. Работа комплекса приостановлена. В результате без тепла остались более 2 тысяч жителей.
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