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Новости

05 апреля, 21:15

Происшествия

Новости регионов: свыше 100 тыс домов отключили от электроснабжения в Иркутской области

Новости регионов: свыше 100 тыс домов отключили от электроснабжения в Иркутской области

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 апреля

Из столичного аквапарка "Мореон" эвакуировали около 2 тысяч человек

Автомобиль наехал на мачту городского освещения на Симферопольском шоссе

Около 2 тыс человек эвакуировали из аквапарка "Мореон" из-за сообщений о минировании

Новости регионов: в Таганроге происходит нашествие комаров

Около 2 тыс человек эвакуировано из аквапарка "Мореон" в Москве

В Красногорске врачи борются за жизнь мужчины, на которого медведь напал в лесу

Новости мира: президент Южной Кореи Юн Сок Ель отстранен от власти

Новости регионов: жилые дома и постройки горят в Калиновке Красноярского края

Свыше 100 тысяч домов в более чем 600 населенных пунктах Иркутской области отключили от электроснабжения. Как сообщили в МЧС, мера является превентивной из-за порывов ветра со скоростью 34 метров в секунду.

Ураган обрушил трубу котельной в селе Ермаковское Красноярского края. Работа комплекса приостановлена. В результате без тепла остались более 2 тысяч жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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