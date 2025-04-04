Жилой дом горит на площади 900 квадратных метров в Кемеровской области. Спасены 17 человек, в том числе четыре ребенка, сообщили в МЧС России.

В Нижнем Новгороде пламя охватило более 10 гектаров поля. По словам местных жителей, там вспыхнула сухая трава и лес, а в воздухе стоял едкий запах дыма и гари. Огонь был виден за несколько километров. На место отправили подразделения МЧС, однако информации о пострадавших пока не поступало.

Крупный пожар произошел в Тверской области. Пламя там охватило три деревянных дома и еще семь хозяйственных построек. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. К тушению привлекли пожарный вертолет Ми-8.

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