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03 апреля, 17:09

Шоу-бизнес

Расследование дела блогера Портнягина и его супруги завершено

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Портнягина и его жены Екатерины. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает пресс-служба ведомства.

Дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.

Портнягина и его супругу задержали в прошлом году. По версии следователей, с 2018 по 2020 год они уклонялись от уплаты налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Затем свыше 63 миллионов рублей, полученных преступным путем, они перевели на счета третьих юрлиц. Вместе с этим жена Портнягина дала через посредников взятку сотруднику столичной префектуры.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в легализации денег и даче взятки.

Блогер выплатил 188 миллионов рублей в качестве возмещения задолженности. В связи с этим уголовное преследование в части эпизода о налоговом преступлении прекращено.

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