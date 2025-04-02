ТАСС: дело о неуплате налогов в отношении блогера Портнягина прекращено

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Уголовное дело блогера Дмитрия Портнягина о неуплате налогов прекращено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя блогера.

"Уголовное дело в отношении Дмитрия по части 2 статьи 198 УК РФ ("Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере") прекращено", – сказал собеседник агентства.

Данную информацию агентству также подтвердила супруга Портнягина Екатерина.

Блогеру предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, в апреле 2024 года. Его задержали в Ростове-на-Дону, а затем отправили под домашний арест.

Подозреваемой по делу также стала жена блогера Екатерина. По версии следствия, Портнягины с 2018 по 2020 год не платили налоги, задолжав более 124 миллионов рублей. Также у них появился долг по пеням и штрафам на сумму 64 миллиона рублей. На счета третьих юрлиц Портнягин перевел более 91 миллиона рублей.

В октябре суд отпустил Портнягина из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения на запрет совершения определенных действий.

Также известно, что блогер выплатил 188 миллионов рублей государству в качестве возмещения задолженности. Позже суд снял с него налоговую задолженность на сумму свыше 40 миллионов рублей.