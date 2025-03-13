ФНС заблокировала счета блогера Надин Серовски

Фото: телеграм-канал NADIN NADIN

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус".

Информация о приостановке операций была размещена на сервисе 16 декабря и 4 марта. Блогер не представила налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления. ФНС уведомила о своем решении шесть российских банков, уточнили в сообщении.

Серовски публикует в своих соцсетях фотографии и видео из повседневной жизни. В Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) на нее подписаны девять миллионов человек.

Ранее правоохранители задержали блогера Александру Митрошину. Следственный комитет установил, что она уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, а после легализовала средства, купив недвижимость в Москве. Митрошина использовала упрощенную схему налогообложения, сообщили в прокуратуре.

По делу о легализации средств в особо крупном размере Митрошиной грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Чертановский суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 апреля. Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, вступать в контакт с фигурантами дела и иными лицами, кроме близких родственников.